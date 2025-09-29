Localizan sin vida a adolescente de 13 años ahogado en el río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El cuerpo de un adolescente de 13 años fue localizado la mañana de este lunes en aguas del Río Bravo, luego de haber sido reportado como desaparecido desde la tarde del domingo.

Fue alrededor de las 9:30 horas cuando elementos del Grupo Beta hallaron el cadáver a la altura del campo de fútbol Hogar, en una zona donde desde el día anterior se mantenía un operativo de búsqueda.

De acuerdo con autoridades locales, el menor, identificado como Alexis Osvaldo, había ingresado al río acompañado de otra persona, pero ambos fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente. Su acompañante logró salir con vida; sin embargo, el adolescente no pudo ser localizado sino hasta esta mañana.

Tras el hallazgo, se notificó a la Policía Municipal y a la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al sitio para dar fe de los hechos. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Con este incidente, suman ya siete personas fallecidas por ahogamiento en lo que va del año en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass, Texas, una cifra que mantiene en alerta a autoridades de ambos lados por el riesgo creciente que representa el cruce del caudal.