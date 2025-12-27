Localizan sin vida a taxista en su domicilio de Infonavit Río Grande

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La mañana de este sábado fue localizado sin vida un operador de taxi al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Infonavit Río Grande, luego de que compañeros y concesionarios reportaran la falta de contacto con el trabajador.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 10:00 horas se alertó a las autoridades sobre una persona inconsciente dentro de una vivienda. Al acudir al sitio, elementos de Seguridad Pública Municipal confirmaron que no había respuesta desde el interior, por lo que se solicitó el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos para acceder al inmueble.

Tras las maniobras correspondientes, rescatistas y paramédicos constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, las autoridades indicaron que no se observaron indicios de violencia y que el caso sería analizado por personal especializado para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

La persona fue identificada por vecinos como Irubiel Pozo González, de 55 años, operador de la línea de taxis La Villita, quien presuntamente vivía solo desde hacía aproximadamente seis meses.

Acciones de la autoridad

El área fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos realizaron las diligencias legales y el levantamiento del cuerpo. El concesionario de la unidad se encargaría de notificar a los familiares.

Impacto en la comunidad

Este hecho se suma a situaciones que mantienen en alerta a las autoridades locales sobre la importancia de fortalecer la atención a la salud mental y las redes de apoyo comunitario.