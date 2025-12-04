Investigan nueva acusación de sacerdote Luis Efraín "N" en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una nueva denuncia por presuntos delitos sexuales fue recibida por la autoridad estatal en contra del sacerdote Luis Efraín N, actualmente ubicado en Laredo, Texas. La acusación amplía el expediente iniciado con la querella presentada en mayo, relacionada con hechos que habrían tenido lugar alrededor de 2007, según indicaron fuentes ministeriales.

Acciones de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado detalló que, como parte del proceso, se está citando a representantes de la Iglesia para que comparezcan y proporcionen información que contribuya al esclarecimiento del caso. Entre los llamados se encuentran personas que, en esa época, desempeñaban funciones directivas dentro de la comunidad religiosa local.

Detalles sobre la denuncia contra Luis Efraín N

En tanto, la institución ministerial continúa integrando la información necesaria y analiza los mecanismos legales correspondientes para definir cómo proceder respecto a las imputaciones señaladas en contra del sacerdote.