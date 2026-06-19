Encuentran cuerpo sin vida en lote baldío de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las autoridades ministeriales investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre localizado en un lote baldío de la colonia Villa Campestre, donde, de manera preliminar, no se observaron indicios de violencia.

El reporte movilizó este día a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al sitio para corroborar el hallazgo. En coordinación con personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena, la fijación de indicios y el levantamiento del cuerpo.

La víctima corresponde a un hombre de complexión delgada y tez morena, quien vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis en color blanco con verde. Hasta el cierre de esta edición permanecía en calidad de no identificado.

De acuerdo con las primeras diligencias, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, situación que dificulta establecer de inmediato el tiempo que llevaba en el lugar.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que durante la inspección inicial no se detectaron huellas externas de violencia; sin embargo, precisó que será la necropsia la que determine con certeza la causa del fallecimiento.

"Se recibió el reporte sobre el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida en la colonia Villa Campestre. Se llevó a cabo el procesamiento del lugar con personal de Servicios Periciales para el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense y determinar las causas de muerte. El cuerpo presenta un avanzado estado de putrefacción, no está identificado y, hasta este momento, no se advierten signos de violencia; no obstante, el Ministerio Público continuará con la investigación", señaló el funcionario.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde especialistas practicarán la necropsia de ley para establecer la causa del deceso y aportar elementos a la carpeta de investigación.