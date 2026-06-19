Rebrota fuga de aguas negras en la calle Periodistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una fuga recurrente de aguas residuales mantiene inundada la calle Periodistas, en la colonia Las Fuentes, situación que ha generado inconformidad entre vecinos y comerciantes del sector, quienes exigen una solución definitiva a la problemática.

El escurrimiento se extiende desde la avenida Emilio Carranza hasta la avenida 16 de Septiembre, afectando aproximadamente 500 metros de vialidad con encharcamientos de aguas negras y olores fétidos.

Habitantes del sector señalaron que hace apenas unas semanas personal municipal realizó trabajos para atender la fuga; sin embargo, en los últimos días el problema volvió a presentarse, por lo que consideran que únicamente se aplicó una solución temporal.

¿Qué declararon los vecinos sobre la situación?

La situación preocupa especialmente por la cercanía de una escuela secundaria y un Jardín de Niños donde diariamente cientos de estudiantes y padres de familia transitan por la zona y quedan expuestos a un posible foco de infección derivado de las aguas residuales acumuladas sobre la vía pública.

Además del riesgo sanitario, peatones y automovilistas enfrentan dificultades para circular por el lugar, mientras que quienes caminan por el sector deben sortear los encharcamientos o cruzar entre las aguas negras, con el consiguiente riesgo de contaminación.

Acciones de la autoridad municipal

Comerciantes de la zona señalaron que los malos olores afectan tanto sus actividades como la imagen del sector, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades municipales para corregir el problema de fondo.

Los afectados consideran que la falla podría obedecer a una avería estructural en la red de drenaje, ya que la problemática se ha presentado de manera recurrente durante los últimos meses.

Ante ello, hicieron un llamado al Gobierno Municipal para realizar una reparación integral que evite nuevos derrames y elimine los riesgos sanitarios para quienes viven, estudian o trabajan en el sector.