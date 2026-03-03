Vinculan a proceso al acusado de abuso contra menor en la colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un juez de control vinculó a proceso a Santos N., señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual cometido en agravio de una menor de edad, por lo que deberá permanecer en prisión preventiva justificada durante un plazo de dos meses.

De acuerdo con información proporcionada por el delegado de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez, los hechos habrían ocurrido en la colonia 2000 y la víctima sería su hijastra, situación que agrava legalmente la imputación debido a la relación familiar existente.

Detalles confirmados

En la audiencia inicial, el juez consideró suficientes los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público para dar inicio al proceso penal, en tanto se desarrollan las investigaciones complementarias.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía continuará integrando la carpeta correspondiente para determinar la responsabilidad legal del imputado.