Invitan a niños a campamento de verano en la Casa Hogar Nazareth

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con motivo del periodo vacacional de verano, la Casa Hogar Nazareth realizará del 20 al 31 de julio el campamento "Somos Amigos de Jesús", dirigido a niñas y niños de entre 4 y 12 años de edad.

El curso se desarrollará en las instalaciones del albergue, ubicadas en la calle Zaragoza #406, en el sector Villa de Fuente, con el propósito de ofrecer un espacio de convivencia, recreación y formación durante las vacaciones.

Detalles del campamento en Casa Hogar Nazareth

La iniciativa también busca mantener en funcionamiento y aprovechar las instalaciones, luego de que la Diócesis de Piedras Negras informara tiempo atrás que el inmueble dejaría de operar como albergue.

Flor Imelda Galdámez, religiosa franciscana de María Inmaculada e integrante de la Casa Hogar Nazareth, explicó que el campamento incluirá actividades deportivas, juegos, espacios de oración y dinámicas de integración familiar.

Actividades y objetivos del campamento para niños

"Queremos recuperar ese amor familiar. No se trata solamente de jugar, sino también de fortalecer los valores y la convivencia entre los niños y sus familias", expresó.

La religiosa informó que el campamento tendrá un cupo limitado a poco más de 40 participantes y que únicamente se solicitará una cuota voluntaria para apoyar la realización de las actividades.

Inscripciones y cuota voluntaria para el campamento

Los padres o tutores interesados pueden acudir directamente a las instalaciones de la Casa Hogar Nazareth para realizar el registro de los menores, ya que los espacios disponibles son limitados.