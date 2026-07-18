Invitan a niños a campamento de verano en la Casa Hogar Nazareth
Niñas y niños de 4 a 12 años disfrutarán de un campamento especial en Casa Hogar Nazareth, ubicado en Piedras Negras, con actividades deportivas, juegos y más.
PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con motivo del periodo vacacional de verano, la Casa Hogar Nazareth realizará del 20 al 31 de julio el campamento "Somos Amigos de Jesús", dirigido a niñas y niños de entre 4 y 12 años de edad.
El curso se desarrollará en las instalaciones del albergue, ubicadas en la calle Zaragoza #406, en el sector Villa de Fuente, con el propósito de ofrecer un espacio de convivencia, recreación y formación durante las vacaciones.
Detalles del campamento en Casa Hogar Nazareth
La iniciativa también busca mantener en funcionamiento y aprovechar las instalaciones, luego de que la Diócesis de Piedras Negras informara tiempo atrás que el inmueble dejaría de operar como albergue.
Flor Imelda Galdámez, religiosa franciscana de María Inmaculada e integrante de la Casa Hogar Nazareth, explicó que el campamento incluirá actividades deportivas, juegos, espacios de oración y dinámicas de integración familiar.
Actividades y objetivos del campamento para niños
"Queremos recuperar ese amor familiar. No se trata solamente de jugar, sino también de fortalecer los valores y la convivencia entre los niños y sus familias", expresó.
La religiosa informó que el campamento tendrá un cupo limitado a poco más de 40 participantes y que únicamente se solicitará una cuota voluntaria para apoyar la realización de las actividades.
Inscripciones y cuota voluntaria para el campamento
Los padres o tutores interesados pueden acudir directamente a las instalaciones de la Casa Hogar Nazareth para realizar el registro de los menores, ya que los espacios disponibles son limitados.