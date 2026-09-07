Golpean a hombre y le roban mil 500 dólares dentro de un bar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Un hombre de 54 años fue atendido en un hospital luego de ser presuntamente golpeado y despojado de aproximadamente mil 500 dólares por dos sujetos, en hechos ocurridos durante la madrugada en un bar de la Zona Centro.

El afectado, identificado como Raúl Rodríguez Gaitán, se encontraba en el Bar 208, ubicado sobre la calle Zaragoza, acompañado de su pareja, Erika Denice N., de 34 años.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con el reporte inicial, dos hombres desconocidos lo habrían agredido físicamente dentro del establecimiento y, posteriormente, presuntamente le quitaron el dinero antes de abandonar el lugar.

Los individuos fueron descritos únicamente como personas de estatura baja y complexión regular, sin que hasta el momento se cuente con mayores características que permitan establecer su identidad.

Acciones de la autoridad

Luego de la agresión, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Una unidad de Bomberos trasladó a Rodríguez Gaitán al Hospital General Salvador Chavarría, donde fue valorado por personal médico.

El reporte médico indicó que presentó traumatismo craneoencefálico; sin embargo, su estado de salud fue considerado estable.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. La autoridad correspondiente deberá realizar las investigaciones para establecer las circunstancias de la agresión, identificar a los presuntos responsables y determinar la existencia del supuesto robo.