Frena comercio miedo a perder la visa: Canaco

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El temor a enfrentar repercusiones migratorias en Estados Unidos mantiene contenido el flujo comercial en la frontera entre Coahuila y Texas, sin que la menor salida de consumidores mexicanos hacia Eagle Pass se traduzca en un repunte significativo para los negocios de Piedras Negras.

El temor a perder visas de turista afecta el flujo comercial en la frontera.

Benito Martínez González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Piedras Negras, explicó que numerosos mexicanos con visa de turista han optado por no cruzar a Estados Unidos ante el temor de perder su documento migratorio, particularmente cuando tienen hijos nacidos en territorio estadounidense.

Sin embargo, la permanencia de esos consumidores en Piedras Negras no compensa la disminución de compradores provenientes de Texas, por lo que el balance para el comercio local continúa siendo limitado. "También están dejando de venir porque tienen miedo a perder la residencia; incluso gente que ha nacido allá, pero de padres mexicanos, tampoco está viniendo", señaló el dirigente empresarial.

Piedras Negras enfrenta una reducción en el turismo médico por el miedo migratorio.

Martínez González afirmó que la cautela también alcanza a residentes legales en Estados Unidos, quienes han reducido sus cruces ante el temor de perder su estatus migratorio o enfrentar cuestionamientos durante las revisiones en los puertos fronterizos. El dirigente empresarial reconoció que el fenómeno ha permitido retener a parte de la clientela local que habitualmente realiza sus compras en Eagle Pass; sin embargo, advirtió que esa ventaja se diluye ante la menor llegada de consumidores estadounidenses.

Uno de los sectores más afectados por la reducción del flujo internacional es el turismo médico, actividad relevante para la economía de Piedras Negras debido a la llegada habitual de pacientes texanos que buscan servicios dentales, consultas especializadas y medicamentos a menor costo. Aunque clínicas y farmacias continúan recibiendo pacientes procedentes de Estados Unidos, el volumen es inferior al registrado en periodos anteriores, de acuerdo con el representante empresarial.

Los residentes legales en EE. UU. también limitan sus cruces hacia México.

Martínez González señaló que la preocupación relacionada con el uso de visas de turista para acudir a Estados Unidos a dar a luz se mantiene entre los factores que inhiben los cruces y, con ello, la actividad comercial en ambos lados de la frontera. El escenario, apuntó, genera un efecto de contracción para Piedras Negras: mientras algunos consumidores mexicanos permanecen en la ciudad, una parte de los compradores estadounidenses también ha optado por no cruzar hacia México.