Regidor cuestiona retiro de apoyos escolares en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El regidor de Movimiento Ciudadano, José Antonio Alba Galván, cuestionó la decisión del Ayuntamiento de Piedras Negras de no mantener programas municipales de apoyo escolar y consideró que al alcalde Jacobo Rodríguez le hace falta un equipo que plantee alternativas acordes con las necesidades de la población.

El edil hizo los señalamientos al entregar 120 paquetes de útiles escolares a familias de la colonia Malvinas, como respuesta a una solicitud de vecinos del sector.

Alba Galván explicó que la ayuda fue gestionada directamente a petición de los habitantes de la colonia, quienes enfrentan dificultades económicas luego de una tragedia ocurrida recientemente en ese sector.

Señaló que el objetivo es contribuir a que los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para iniciar el próximo ciclo escolar.

El regidor cuestionó que el Ayuntamiento haya optado por no entregar becas, útiles o mochilas bajo el argumento de evitar duplicar programas federales.

Consideró que el Municipio cuenta con recursos y facultades para implementar apoyos propios, particularmente en materia educativa, y sostuvo que estos programas pueden complementar las acciones federales sin sustituirlas.

"Los apoyos municipales pueden complementar, sin sustituir, los programas federales", sostuvo.

Como antecedente, recordó que en agosto de 2024 la administración municipal anterior entregó becas a más de mil 50 estudiantes de primaria, secundaria y educación especial mediante el programa Becas Contodo.

De acuerdo con cifras de esa administración, durante tres años más de 16 mil alumnos recibieron apoyos, con una inversión superior a 20 millones de pesos.

Alba Galván afirmó que respeta el esquema de trabajo de Rodríguez, pero manifestó su desacuerdo con retirar este tipo de estímulos y reiteró que la educación debe mantenerse como una prioridad dentro de las políticas municipales.