Ataca mujer con ácido a su pareja tras discusión en la colonia Argentinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un caso de violencia familiar se registró la mañana de este martes en la colonia Argentinas, donde un hombre fue atacado con ácido muriático por su pareja sentimental tras una discusión al interior de su domicilio.

El incidente ocurrió cerca de las 8:30 horas en una vivienda ubicada en la calle Sierra del Colorado. Vecinos solicitaron apoyo de una ambulancia, por lo que al sitio arribaron elementos del cuerpo de Bomberos para brindar atención a José Andrés Vega González, de 29 años de edad.

Tras recibir los primeros auxilios, el lesionado fue trasladado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde quedó bajo observación médica debido a quemaduras en el rostro.

Según relató el afectado a las autoridades, desde la noche anterior había salido con su pareja Andrea "N", de 23 años, a un bar y posteriormente a un after acompañados por amigas de ella. Al regresar a su domicilio durante la mañana, se generó una discusión motivada por celos, ya que la mujer reclamó que él había estado conviviendo con una de sus acompañantes.

Durante el conflicto, la joven lo agredió físicamente y después le lanzó una botella con ácido muriático, causándole diversas lesiones.

El hombre logró salir del domicilio y pedir auxilio a familiares que viven frente a su casa, quienes notificaron a la policía. No obstante, la presunta agresora se encerró en el inmueble y se quedó dormida, por lo que no fue asegurada en ese momento.