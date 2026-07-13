Brutal asalto en Villas del Carmen: golpean a hombre con una pala

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre de 33 años fue hospitalizado luego de ser agredido con una pala durante un presunto asalto ocurrido en calles de la colonia Villas del Carmen, donde además fue despojado de dinero en efectivo y pertenencias personales.

La víctima, identificada como Miguel Contreras, relató que caminaba por la calle Mocanero rumbo a su domicilio cuando fue interceptado por tres individuos que le bloquearon el paso.

La víctima y el ataque

De acuerdo con su declaración, uno de los agresores lo golpeó en la cabeza con una pala, dejándolo inconsciente. Aprovechando que no podía defenderse, los responsables revisaron sus pertenencias y escaparon con una mochila que contenía una cartera con 550 pesos en efectivo y diversos objetos de valor.

Respuesta de los servicios de emergencia

Vecinos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría. Autoridades médicas informaron que el estado de salud del afectado fue reportado como estable.

Antes de recibir atención especializada, Miguel Contreras señaló que logró identificar a uno de los presuntos responsables, a quien conoce únicamente por el apodo de "El Manuelio".

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas por este hecho. Las autoridades recomendaron al afectado presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación e iniciar las diligencias que permitan ubicar a los responsables.