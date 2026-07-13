Mujer es hospitalizada tras presunto intentar quitarse la vida en la colonia Doctores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una mujer de 32 años fue ingresada al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" luego de un presunto intento de suicidio ocurrido durante la madrugada de este domingo en la colonia Doctores, en Piedras Negras.

La paciente, identificada como Marisol "N", recibió atención médica inmediata por parte del personal del nosocomio y, tras ser estabilizada, fue reportada fuera de peligro.

Detalles confirmados

Los primeros informes indican que el incidente ocurrió al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Doctor Fernando Shoeder. De manera preliminar, también trascendió que la mujer presuntamente se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento de los hechos.

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso, iniciar las diligencias correspondientes y entrevistarse con familiares de la afectada.

Acciones de la autoridad

Aunque personas allegadas señalaron que la mujer atravesaba por problemas de índole sentimental, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial que esa haya sido la causa del incidente.

Las investigaciones continúan y el caso permanecerá bajo seguimiento de las autoridades competentes para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.