Buscan al conductor que arrolló y arrebató vida a joven

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Las grabaciones de cámaras de seguridad y los testimonios de posibles testigos forman parte de las pruebas que reúne la Fiscalía General de Justicia para identificar al conductor que atropelló y causó la muerte de Daniela Parcero Durán, de 21 años.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde la joven fue embestida por una unidad blanca que, de acuerdo con las primeras investigaciones, abandonó el lugar después del impacto.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, explicó que ya se cuenta con una línea de investigación derivada de las entrevistas realizadas y del material videográfico obtenido en establecimientos cercanos.

Indicó que las diligencias continúan con el propósito de ubicar el vehículo y establecer la identidad de quien lo conducía al momento del accidente.

Por otra parte, confirmó que los familiares de Daniela ya reclamaron el cuerpo y este les fue entregado.