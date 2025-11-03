Movilización policiaca en la colonia Año 2000 por sujeto agresivo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Año 2000, luego de que vecinos reportaran a un hombre que alteraba el orden público al lanzar piedras y agredir verbalmente a transeúntes.

De acuerdo con los testimonios, el individuo arrojaba piedras a las personas que pasaban por el lugar, asegurando que se trataba de "bombas", además de insultar a un grupo de jóvenes que caminaban por el sector.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con fuerzas estatales, acudieron al cruce de las calles Juan de la Barrera y Mocanero, donde los reportantes señalaban la presencia del hombre agresivo.

A la llegada de las autoridades, el sujeto logró escapar del sitio, por lo que se implementó un operativo de búsqueda y recorridos de vigilancia en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado su localización ni su detención.