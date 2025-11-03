Autoridades intensifican operativos en frontera con Nuevo León

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con la finalidad de reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad en los accesos a Coahuila, las autoridades estatales han intensificado los operativos en los límites con Nuevo León.

Las labores se desarrollan en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las corporaciones municipales, que mantienen patrullajes permanentes en carreteras principales, brechas y zonas rurales.

Durante los recorridos, los elementos aplican filtros de revisión aleatorios y establecen puntos de control para identificar posibles actividades sospechosas o la presencia de personas relacionadas con hechos delictivos.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes de seguridad, hasta el momento las acciones se mantienen sin incidentes ni registros de detenciones significativas.