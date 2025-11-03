Tren impacta vehículo en cruce ferroviario; conductora resulta con crisis nerviosa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una mujer de 27 años resultó con una crisis nerviosa luego de que su vehículo fuera impactado por una locomotora en un cruce ferroviario de esta ciudad.

La afectada fue identificada como Noami, residente de la colonia Venustiano Carranza, quien conducía una Nissan Rogue Sport 2017. Según el informe preliminar, la joven circulaba de oriente a poniente y no se percató del paso del tren, que avanzaba de norte a sur, lo que provocó el impacto en el costado delantero derecho del automóvil.

Un familiar de la conductora, Orlando, informó que fue trasladada al ISSSTE, donde recibió atención médica por una crisis nerviosa, descartándose lesiones físicas.

Autoridades de Protección Ferroviaria señalaron que no se presentarán cargos relacionados con el incidente, y el vehículo fue trasladado al corralón para su resguardo.