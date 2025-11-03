Sin incidentes en los panteones durante el Día de Muertos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La celebración del Día de Muertos se llevó a cabo en un ambiente de tranquilidad y con saldo blanco, según informaron las autoridades al concluir los recorridos por los panteones municipales.

Desde el domingo, vendedores ambulantes, músicos y prestadores de servicios para el mantenimiento de tumbas se instalaron en los alrededores de los cementerios, donde desde temprana hora comenzaron a llegar las familias para rendir homenaje a sus seres queridos.

El 2 de noviembre fue el día de mayor concurrencia, con una multitud que llenó los panteones en un ambiente de respeto, tradición y convivencia familiar. Las flores, las ofrendas y la música formaron parte del colorido escenario que caracteriza esta fecha tan significativa para la cultura mexicana.

Las autoridades destacaron que, pese a la gran afluencia registrada durante el fin de semana, las actividades se desarrollaron sin incidentes.