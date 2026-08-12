Hombre armado irrumpe en vivienda y amenaza a menor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La incursión de un hombre armado con un objeto punzocortante en una vivienda, donde presuntamente amenazó a una menor de 13 años, forma parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado por robos registrados en el fraccionamiento Privada Nogalar, en Piedras Negras.

El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Higueras, donde el presunto responsable habría ingresado y fue descubierto por los moradores. Al verse sorprendido, utilizó el objeto punzocortante para intimidar a la adolescente.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía también indaga un segundo robo, ocurrido mientras los propietarios se encontraban fuera de la ciudad por vacaciones. El responsable habría aprovechado que la vivienda estaba deshabitada para ingresar y sustraer diversas pertenencias.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, informó que ya fue presentada una denuncia formal y que agentes de la Agencia de Investigación Criminal trabajan en la recopilación de testimonios, evidencias y grabaciones de cámaras de vigilancia.

Llamado a la comunidad

El funcionario llamó a los vecinos que hayan sido víctimas de algún delito o detectado conductas sospechosas a acudir ante el Ministerio Público. Explicó que las denuncias permiten establecer líneas de investigación, solicitar videos, determinar horarios y recorridos de los probables responsables y, si existen elementos suficientes, solicitar órdenes de aprehensión a un juez.

Rodríguez Ríos reconoció, además, que los accesos restringidos y los controles de seguridad en fraccionamientos privados pueden demorar el ingreso de las corporaciones ante una emergencia, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación entre residentes, guardias privados y autoridades para facilitar el acceso inmediato de policías y cuerpos de auxilio.