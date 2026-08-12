Mujer de 35 años atendida tras ingerir 48 pastillas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una mujer de 35 años fue atendida de emergencia en la Clínica 11 del IMSS luego de ingerir alrededor de 48 pastillas de distintos medicamentos en un intento por quitarse la vida.

El hecho ocurrió este lunes, cuando la mujer se encontraba en su domicilio y, de acuerdo con su propio testimonio, atravesaba un episodio de desesperación, ansiedad y depresión.

Tras consumir los medicamentos, entre ellos tramadol, clonazepam y Daraprim, comenzó a sentirse mal y rompió en llanto, por lo que acudió con su madre, quien decidió trasladarla de inmediato a la unidad médica.

Acciones de la autoridad

A su llegada a la Clínica 11, el personal médico realizó un lavado gástrico para retirar parte de los medicamentos ingeridos y evitar mayores complicaciones derivadas de la intoxicación.

Posteriormente, la mujer quedó estable y bajo observación médica, mientras se determinaba su traslado al área de Psiquiatría para recibir una valoración especializada.

Investigación del caso

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes.