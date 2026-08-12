Anciano de 84 años recibe atención tras ser golpeado por familiar en Clínica 79 del IMSS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre de 84 años ingresó a la Clínica 79 del IMSS, en Piedras Negras, luego de presuntamente ser golpeado por un sobrino.

¿Cómo ocurrió la agresión?

El caso fue reportado a las autoridades por personal del hospital, después de que el adulto mayor recibiera atención médica tras la presunta agresión.

De acuerdo con el reporte, el afectado señaló que el presunto responsable sería un familiar de aproximadamente 40 años, quien supuestamente lo habría golpeado.

Acciones de la autoridad

Personal de la clínica solicitó la presencia de las autoridades para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes.

El hecho ocurrió en la colonia Las Fuentes, donde se ubica la unidad médica del IMSS a la que fue trasladado el adulto mayor.

Hasta el momento, el reporte establece únicamente la acusación realizada por el afectado, por lo que corresponderá a la autoridad determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en su caso, las responsabilidades legales.