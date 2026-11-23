PIEDRAS NEGRAS, COAH: La confrontación con un desconocido que presuntamente intentaba entrar a su propiedad terminó con un hombre hospitalizado, luego de ser atacado con un arma blanca en el abdomen, la noche del domingo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, cuando Eduardo Ángel "N", de 30 años, observó que un individuo levantaba la malla de su domicilio. Al acercarse para reclamarle, fue agredido con un objeto punzocortante.

Detalles del ataque

Tras el ataque, el hombre pidió ayuda a su esposa, quien lo trasladó en un taxi al Hospital General Salvador Chavarría, donde recibió atención médica por una herida punzopenetrante.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que el personal de la Agencia de Investigación Criminal inició las diligencias correspondientes tras recibir el reporte del ingreso del lesionado al hospital.

Estado de salud de la víctima

Precisó que el estado de salud del paciente era estable y que, hasta ese momento, no se había identificado afectación en órganos internos. También indicó que la víctima refirió haber sido atacada por al menos dos personas desconocidas, por lo que se trabaja para establecer su identidad y paradero.

El funcionario aseguró que la investigación continuará hasta esclarecer la agresión, conforme a las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez.