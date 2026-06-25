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Piedras Negras

Denuncian vecinos de Vista Hermosa obra inconclusa de SIMAS tras reparación de drenaje

Habitantes aseguran que la calle Durango permanece deteriorada desde hace dos meses y exigen la rehabilitación total de la vialidad.

Por Emilio Gallegos - 25 junio, 2026 - 05:56 p.m.
Denuncian vecinos de Vista Hermosa obra inconclusa de SIMAS tras reparación de drenaje

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Vecinos de la colonia Vista Hermosa denunciaron el abandono de una obra realizada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) sobre la calle Durango, entre Ramos Arizpe y Múzquiz, la cual permanece inconclusa desde hace aproximadamente dos meses.

De acuerdo con los habitantes del sector, los trabajos fueron realizados para reparar un problema de drenaje; sin embargo, una vez concluida la intervención, la vialidad quedó severamente dañada y sin labores de rehabilitación.

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Los vecinos señalaron que durante semanas la calle permaneció prácticamente intransitable debido a la acumulación de tierra y escombros dejados por la obra, situación que dificultó el acceso tanto de vehículos como de peatones.

Aseguraron que recientemente personal municipal únicamente retiró parte del material acumulado a un costado de la vialidad para permitir el paso vehicular; sin embargo, consideran que esta acción resulta insuficiente para resolver el problema de fondo.

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Los afectados exigieron a las autoridades municipales concluir los trabajos y rehabilitar completamente la calle mediante labores de pavimentación o reencarpetado que garanticen una circulación segura y libre de baches, cuarteaduras y residuos de construcción.

Asimismo, señalaron que este caso se suma a otras obras reportadas en distintos sectores de la ciudad, donde, tras reparaciones de drenaje, las vialidades permanecen deterioradas durante semanas o incluso meses sin recibir mantenimiento definitivo.

Esta situación, afirmaron, ha generado inconformidad entre la población debido a las afectaciones que provoca en la movilidad diaria y al deterioro de la infraestructura urbana.

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