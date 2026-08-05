Denuncian obra inconclusa de SIMAS en el centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Montones de escombro permanecen desde hace más de dos semanas sobre la calle Terán, entre Victoria y Galeana, en la zona Centro, luego de que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) reparó una fuga de agua sin concluir la rehabilitación del pavimento.

Comerciantes y vecinos del sector señalaron que, tras concluir la reparación de la tubería, únicamente quedó pendiente el retiro del material de construcción y la reposición de la carpeta asfáltica; sin embargo, aseguraron que las cuadrillas no regresaron para finalizar la obra.

¿Qué consecuencias ha tenido la obra inconclusa?

La intervención mantiene reducido a un solo carril el tránsito vehicular, obligando a los automovilistas a invadir parcialmente el sentido contrario para sortear la excavación y el escombro acumulado.

De acuerdo con los habitantes, la única señalización colocada en el sitio consiste en una llanta y una rama ubicadas de manera improvisada para alertar a los conductores, lo que consideran insuficiente para prevenir accidentes.

¿Cómo han reaccionado los vecinos ante la situación?

Añadieron que, cuando un vehículo se detiene o permanece estacionado en ese tramo, la circulación queda prácticamente bloqueada, provocando congestionamiento y complicaciones para quienes utilizan diariamente esa vialidad del primer cuadro de la ciudad.

Los inconformes señalaron que han expuesto la problemática tanto en redes sociales como directamente ante las autoridades, por lo que solicitaron a SIMAS concluir la rehabilitación de la calle y restablecer las condiciones normales de circulación.