Industria maquiladora ve sin alarma la revisión anual del T-MEC propuesta por Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La decisión de la Casa Blanca de no respaldar una extensión automática de 16 años del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y privilegiar revisiones anuales ya era un escenario previsto por el sector industrial, afirmó Alejandro Ruiz Rueda, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (INDEX) Coahuila Norte.

El dirigente empresarial consideró que el nuevo esquema no representa, por ahora, un riesgo para la economía de la región, aunque reconoció que un acuerdo comercial de largo plazo brinda mayor certidumbre jurídica a los inversionistas.

"Ya habíamos recibido información por parte del Gobierno de Estados Unidos de que esa era una medida que se estaba contemplando, porque busca revisar de manera específica el tema de los aranceles y no dejarlo planteado para un periodo de 10 años", señaló.

¿Qué declaró Alejandro Ruiz Rueda sobre el T-MEC?

Ruiz Rueda sostuvo que el comercio exterior y las operaciones de manufactura en la frontera norte mantendrán su dinamismo, siempre que las reglas de operación y la política arancelaria no registren cambios arbitrarios de un año a otro.

¿Cómo se adapta la industria maquiladora al nuevo esquema del T-MEC?

Añadió que la industria maquiladora cuenta con la capacidad para adaptarse a un esquema de revisión periódica y mantener la competitividad de Coahuila dentro de la cadena de suministro de América del Norte.