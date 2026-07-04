Acuchillan a joven en la Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un joven de 20 años fue atacado con un cuchillo para cortar pastel y recibió cerca de 20 heridas durante una agresión ocurrida la madrugada de este viernes en la colonia Lázaro Cárdenas, informaron autoridades.

La víctima fue identificada como Juan Alvarado Parra, quien caminaba por la calle Miguel Garza, a la altura del vaso captador del sector, cuando fue interceptado por dos sujetos que comenzaron a golpearlo.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la agresión uno de los atacantes sacó un cuchillo utilizado para cortar pastel y lo lesionó en repetidas ocasiones antes de huir junto con su acompañante.

Habitantes de la zona solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo al Hospital General "Doctor Salvador Chavarría".

Tras ser valorado por personal médico, el lesionado fue dado de alta horas después, debido a que las heridas que presentaba eran superficiales y no ponían en riesgo su vida.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de la agresión y permanece a la espera de que la víctima presente la denuncia formal para integrar la carpeta de investigación, identificar a los responsables y esclarecer el ataque.