Más de 35 mil alumnos inician vacaciones de verano en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un total de 35 mil 903 alumnos de educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria iniciaron oficialmente el periodo vacacional de verano, por lo que los planteles educativos permanecerán sin actividades escolares durante las próximas seis semanas.

¿Qué actividades se realizarán durante el cierre del ciclo escolar?

El director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en Piedras Negras, Benito Luis Costilla, informó que, aunque los estudiantes ya comenzaron el receso, el personal docente aún desarrollará este jueves y viernes el Taller Intensivo de Fin de Ciclo Escolar, además de concluir actividades administrativas como la entrega de boletas de evaluación y pertenencias de los alumnos.

Explicó que este taller forma parte de las actividades oficiales de cierre del ciclo escolar, al igual que el Taller Intensivo que se realiza al inicio de cada periodo lectivo.

Recomendaciones para un receso seguro

El funcionario exhortó a los estudiantes a disfrutar las vacaciones de manera responsable y segura, al tiempo que pidió a los padres de familia mantenerse atentos a las actividades de sus hijos durante las semanas de descanso.

Asimismo, solicitó el apoyo de vecinos y padres de familia que habitan en los alrededores de los planteles educativos para contribuir a su vigilancia durante el receso escolar y reportar al número de emergencias 911 cualquier situación sospechosa o que represente un riesgo para las instalaciones.