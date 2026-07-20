Dos mujeres intentan quitarse la vida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Dos mujeres fueron hospitalizadas durante las primeras horas de este domingo, luego de presuntamente intentar privarse de la vida al ingerir medicamento controlado, en hechos registrados por separado en distintos sectores de Piedras Negras.

El primer caso ocurrió en un domicilio de la colonia Villas del Carmen, donde Ángela N, de 22 años, consumió varias pastillas de medicamento controlado. Tras ser auxiliada, fue trasladada al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica.

Poco después, las autoridades fueron notificadas sobre el ingreso de Ana María N, de 35 años, a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), después de que también ingiriera medicamento controlado en un aparente intento de suicidio.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila acudieron a ambos hospitales para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Estado de salud de las mujeres

De acuerdo con los primeros reportes, ambas mujeres permanecen estables. Las autoridades exhortaron a sus familiares a buscar atención psicológica y especializada, con el objetivo de reducir el riesgo de que este tipo de situaciones vuelva a presentarse.