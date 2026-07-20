Investiga PRONNIF intoxicación de niño de dos años por ingesta de medicamentos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que un menor de dos años resultó intoxicado tras ingerir medicamentos en un domicilio de la colonia Acoros.

El caso salió a la luz cuando el niño, identificado con las iniciales Santiago N., fue ingresado de urgencia al Hospital General de Zona No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención especializada y fue sometido a un lavado gástrico.

El personal médico notificó de inmediato el ingreso del menor a las autoridades, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila acudieron al hospital para tomar conocimiento e iniciar las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento, no se ha establecido qué medicamento consumió el menor ni la cantidad ingerida, información que forma parte de las investigaciones abiertas por las autoridades.

Como parte del protocolo de protección, la PRONNIF entrevistará a los familiares para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si existió alguna posible omisión de cuidados.

Detalles confirmados

Tras la atención médica, el menor evolucionó favorablemente y fue reportado en condición estable.