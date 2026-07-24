Piedras Negras, entre las ciudades más calurosas de México; alcanzó 41.5 grados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Piedras Negras se ubicó el miércoles como la cuarta ciudad más calurosa del país, al registrar una temperatura máxima de 41.5 grados centígrados, de acuerdo con el reporte diario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El coordinador regional de Protección Civil del Estado, José Francisco Contreras Obregón, informó que el registro se presentó un día antes de que entrara en vigor la alerta por calor extremo emitida por los servicios meteorológicos para este jueves.

Temperaturas extremas en el país

Según el reporte de Conagua, Hermosillo, Sonora, encabezó la lista nacional con 44.5 grados centígrados, seguido de Culiacán, Sinaloa, con 43.1 grados, y Ciudad Obregón, Sonora, con 42.4 grados.

Contreras Obregón indicó que, de persistir las condiciones previstas en los pronósticos, Piedras Negras podría mantenerse entre las ciudades con las temperaturas más elevadas del país e, incluso, ocupar el primer lugar en los próximos días.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante el pronóstico de calor extremo, el funcionario exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.