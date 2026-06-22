Lo golpean a tubazos al salir de tienda en colonia Los Montes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre de 34 años fue agredido a tubazos por cuatro sujetos la noche del viernes en la colonia Los Montes, en Piedras Negras.

La víctima fue identificada como David, quien resultó lesionado tras ser atacado por varios individuos cuando salía de una tienda ubicada sobre la calle Sierra del Colorado.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores interceptaron al hombre, lo derribaron y posteriormente lo golpearon en repetidas ocasiones con tubos antes de darse a la fuga.

Tras el ataque, socorristas del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez", donde recibió atención médica.

Personal médico reportó que el lesionado se encontraba estable, pese a las contusiones que presentaba como consecuencia de la agresión.

La agresión ocurrió la noche del viernes cuando David salía de una tienda.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes.

Socorristas del Cuerpo de Bomberos brindaron atención a la víctima en el lugar.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, por lo que las autoridades esperan que el afectado presente la denuncia formal para continuar con las investigaciones y tratar de identificar a los responsables.

Las autoridades investigan el ataque y esperan la denuncia formal de David.