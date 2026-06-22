Eagle Pass se consolida como puerta internacional durante torneo de fútbol

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde de Eagle Pass, Aarón Valdez, destacó la relevancia de la ciudad como enlace internacional durante la celebración de un campeonato internacional de fútbol, luego de que un grupo de aficionados procedentes de Corea del Sur cruzara por el Puente Internacional II con destino a México para asistir a encuentros del torneo.

A través de una publicación, el edil compartió una imagen de los visitantes y señaló que este hecho refleja la importancia de Eagle Pass como una de las principales puertas de acceso entre Estados Unidos y México en eventos de alcance global que generan una alta movilidad de personas entre ambos países.

Valdez afirmó que la llegada constante de viajeros provenientes de distintas regiones del mundo fortalece la proyección internacional de la ciudad y evidencia la relevancia de su infraestructura fronteriza para facilitar el intercambio cultural, turístico y económico.

Asimismo, destacó que el sistema de cruces internacionales de Eagle Pass no solo favorece la movilidad de visitantes, sino que también contribuye a fortalecer los vínculos entre comunidades de distintas nacionalidades, consolidando a la ciudad como un punto estratégico de conexión en América del Norte.

El alcalde expresó su satisfacción por la participación de Eagle Pass en un evento deportivo de carácter internacional y aseguró que este tipo de actividades proyecta a la ciudad como una frontera moderna, dinámica y abierta al intercambio global.