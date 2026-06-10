Localizan sin vida a hombre en la colonia Ampliación Acoros; Fiscalía investiga el caso

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre de 38 años fue localizado sin vida la tarde de este martes en la colonia Ampliación Acoros, lo que movilizó a paramédicos, elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos fueron reportados en el sector ubicado entre la avenida Juan Pablo II y la calle Álsine, donde familiares solicitaron la intervención de los servicios de emergencia tras encontrar a la persona inconsciente.

Al arribar al sitio, personal de Protección Civil y Bomberos realizó una valoración médica y confirmó que el masculino ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

La víctima fue identificada como Jesús Javier. De acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades, se investiga la posibilidad de que el fallecimiento esté relacionado con una autolesión.

Peritos y agentes ministeriales efectuaron las diligencias de campo y la recopilación de evidencias para esclarecer las circunstancias del caso.

De acuerdo con registros oficiales, este hecho eleva a 22 la cifra de fallecimientos relacionados con autolesiones registrados durante el presente año en Piedras Negras y municipios de la región.