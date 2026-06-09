Investigan muerte de hombre hallado sin vida en vivienda de la colonia 28 de Junio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades estatales investigan el fallecimiento de un hombre de 59 años que fue encontrado sin vida al interior de su domicilio durante la madrugada en la colonia 28 de Junio, en Piedras Negras.

El reporte movilizó a corporaciones de seguridad y agentes de investigación hasta una vivienda ubicada en la calle Prolongación Román Cepeda, donde fue localizado Ramón Cabrera Vázquez. Tras su arribo, los elementos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Las primeras diligencias establecieron que horas antes el hombre se encontraba conviviendo con otras personas y consumiendo bebidas alcohólicas frente a su domicilio. Después decidió ingresar a la vivienda para descansar, situación que no generó preocupación hasta que familiares notaron que no volvía a salir.

Al buscarlo dentro de la casa, sus hijos lo encontraron tendido en el área del baño y dieron aviso inmediato a los números de emergencia. La zona fue asegurada para que peritos y agentes ministeriales realizaran las actuaciones correspondientes.

Acciones de la autoridad

Sobre el caso, el delegado de la Fiscalía de la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que no se observaron señales de violencia que hicieran presumir la participación de terceros. Indicó, además, que, según las observaciones preliminares de los investigadores, el fallecimiento podría estar relacionado con una falla orgánica.

No obstante, precisó que será el resultado de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense el que permita establecer oficialmente las causas de la muerte.

Detalles confirmados

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para concluir el esclarecimiento de los hechos.