Suman siete migrantes fallecidos en el río Bravo durante 2026 en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Al concluir el séptimo mes de 2026, la Fiscalía General del Estado contabiliza siete personas fallecidas en el río Bravo mientras intentaban cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos, de acuerdo con el registro acumulado en lo que va del año.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que cinco de las víctimas ya fueron identificadas y sus cuerpos entregados a sus familiares, mientras que dos permanecen sin ser reconocidas.

Entre las personas identificadas se encuentran dos originarias de Piedras Negras, una de Saltillo, un migrante de Honduras y otro de nacionalidad colombiana. Una vez concluidos los procedimientos periciales y ministeriales, los restos fueron entregados a sus familiares para su sepultura, con lo que también quedaron cerradas las carpetas de investigación correspondientes.

Detalles confirmados

Respecto a los casos pendientes, el funcionario explicó que uno de los cuerpos fue localizado con indicios que hacen presumir que podría corresponder a una persona originaria de Colombia; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible confirmar su identidad.

En el segundo caso, las autoridades no cuentan con elementos que permitan establecer la identidad o nacionalidad de la víctima, por lo que las investigaciones continúan.

Acciones de la autoridad

Gómez Rodríguez señaló que la Fiscalía mantiene coordinación con oficinas consulares de países centroamericanos y con el área especializada en personas desaparecidas, con el objetivo de confrontar reportes de personas no localizadas con las características de los cuerpos recuperados, para lograr su identificación y notificar a sus familiares.