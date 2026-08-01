Evitaron una tragedia: Rescatan con vida a mujer en la Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una mujer de 31 años, identificada como Karina N, fue rescatada por sus familiares luego de que presuntamente intentó quitarse la vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Villa Real.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle Reina Isabel, donde sus familiares la encontraron suspendida. De inmediato la auxiliaron, la descolgaron y la trasladaron por sus propios medios al Hospital General Salvador Chavarría.

De acuerdo con el personal médico, la paciente fue estabilizada y se encuentra fuera de peligro. Asimismo, recomendaron a la familia buscar atención psicológica especializada para dar seguimiento a su estado emocional.

Acciones de la autoridad

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y mantienen seguimiento a la evolución de la mujer. Hasta el momento no se han informado las causas que habrían originado el incidente.