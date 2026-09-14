Transportistas bloquearán acceso de carga a la Aduana de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El acceso de carga a la Aduana de Piedras Negras será bloqueado este lunes al mediodía por transportistas, quienes buscan presionar a las autoridades federales para resolver las trabas que enfrentan sus unidades al regresar vacías desde Estados Unidos.

Protesta de transportistas en Piedras Negras

El Consejo Binacional de Transportistas Asociados de Piedras Negras informó que la protesta se concentrará exclusivamente en los carriles destinados al transporte pesado, por lo que no se contempla interrumpir el cruce de vehículos particulares.

El conflicto se originó después de que los camiones entregan mercancías de exportación en Estados Unidos y encuentran dificultades para retornar a territorio mexicano sin carga. Ante ello, algunas unidades pueden permanecer detenidas o recurrir a trayectos alternos para regresar.

Dificultades en el transporte pesado

Manuel González Bernal, vocero del organismo, señaló que la falta de una solución por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ya representa una situación de emergencia para el sector manufacturero, debido a las consecuencias que puede generar en la operación de las empresas.

La menor disponibilidad de unidades puede retrasar el traslado de mercancías e insumos, además de incrementar los costos de transporte y afectar los tiempos de entrega de la industria, advirtió el gremio.

González Bernal sostuvo que la movilización tiene como propósito obligar a la autoridad federal a definir una solución que permita a los transportistas circular libremente y mantener el flujo de unidades que requiere el mercado.

"El objetivo de esto es presionar a la autoridad para que ya defina qué es lo que está pasando, nos permitan circular libremente y atender las necesidades del mercado", puntualizó.

Impacto en la comunidad

El organismo reiteró que las personas que necesiten cruzar por motivos personales, familiares o laborales podrán hacerlo con normalidad, al quedar fuera de la protesta los carriles para vehículos particulares.