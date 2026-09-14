Reunión entre amigos termina en riña; hombre resulta herido en la cabeza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una reunión entre amigos terminó en una riña que dejó a un hombre de 40 años con una herida de aproximadamente siete centímetros en la cabeza, luego de que presuntamente le escondieran las llaves cuando intentaba retirarse del lugar.

Los hechos ocurrieron este domingo 13 de septiembre en el sector Villa de Fuente, en Piedras Negras, donde las autoridades recibieron el reporte de una persona lesionada tras una discusión.

El afectado, identificado como Pedro N., relató a las autoridades que se encontraba en una reunión sobre la calle Hidalgo, en el cruce con Iturbide, y que, al decidir marcharse, descubrió que sus llaves presuntamente habían sido escondidas.

¿Cómo ocurrió la riña?

La situación derivó en una discusión que posteriormente subió de tono hasta llegar a los golpes. Mientras otras personas presentes solicitaban ayuda a través del sistema de emergencias 911, los involucrados se retiraron del sitio y no fueron localizados en ese momento.

Pedro N. fue trasladado al Hospital General Salvador Chavarría, donde recibió atención médica por una herida de aproximadamente siete centímetros en la cabeza, además de diversos golpes.

Acciones de la autoridad

Su estado de salud fue reportado como estable y se contemplaba su alta médica. Debido a que, al momento de ser entrevistado, se encontraba bajo los efectos del alcohol y tenía dificultades para proporcionar información coherente, se le indicó acudir posteriormente ante la autoridad correspondiente para formalizar su denuncia y aportar mayores elementos sobre lo ocurrido.