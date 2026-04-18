Hombre de 46 años desaparecido en Piedras Negras es hallado en Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre de 46 años que había sido reportado como desaparecido en esta ciudad fue ubicado en Estados Unidos, donde actualmente se encuentra bajo custodia de autoridades federales.

De acuerdo con la información recabada, la desaparición fue reportada por su madre, quien señaló haber perdido contacto con él desde la noche del pasado 13 de abril, luego de que el hombre permaneciera en el domicilio de su pareja, en la colonia Año 2000.

Ante la falta de comunicación, la mujer acudió a interponer la denuncia correspondiente dos días después, lo que derivó en la activación de protocolos de búsqueda. Como parte de las acciones, se realizaron recorridos en hospitales, corporaciones de seguridad y el Centro de Reinserción Social, sin que se obtuvieran resultados favorables.

Detalles confirmados

Sin embargo, posteriormente se confirmó que el hombre había sido detenido el 14 de abril en la ciudad de Eagle Pass, Texas, y trasladado a un centro de detención en Del Río, donde permanece a disposición de autoridades estadounidenses.