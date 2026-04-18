Investigan muerte de adulto mayor tras caída en su domicilio en la Nueva Americana

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un hombre de la tercera edad, ocurrida tras una presunta caída en su domicilio ubicado en la colonia Nueva Americana, en Piedras Negras.

El fallecido fue identificado como Gerardo Flores Calderón, de 76 años, quien, de acuerdo con los primeros reportes, habría sufrido un accidente al descender por las escaleras de su vivienda, situada en la calle Río Danubio.

El incidente fue reportado la noche del jueves al sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona inconsciente con sangrado en la cabeza. Al arribar al lugar, paramédicos confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos y mantienen abiertas las indagatorias, en espera de los resultados de la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del deceso.

De manera preliminar, las autoridades observaron que el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, así como sangrado en esa zona, lo que refuerza la hipótesis de una caída accidental.

Declaraciones de la familia

En su declaración, la esposa del fallecido indicó que lo encontró tendido en el piso cuando se dirigía al dormitorio, por lo que se presume que el hombre habría caído momentos antes. La Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.