IEC lanza plataforma "Conóceles" para informar sobre candidaturas en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila puso en marcha la plataforma digital "Conóceles", un espacio destinado a que la ciudadanía pueda informarse sobre las candidatas y candidatos que participan en el actual proceso electoral.

La plataforma Conóceles

El consejero presidente del organismo, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, explicó que esta herramienta estará disponible durante todo el periodo de campañas y hasta tres días antes de la jornada electoral.

"La ciudadanía podrá consultar el currículum, propuestas y diversa información sobre cada candidatura, con el objetivo de que pueda emitir un voto informado", detalló.

Obligación de los candidatos

Precisó que la carga de información en la plataforma no es opcional, ya que los aspirantes están obligados por ley a publicar sus datos. En caso de incumplimiento, el instituto puede aplicar sanciones.

"Puede haber amonestaciones o multas; ya en procesos anteriores hemos sancionado a quienes no suben su información, porque es un derecho de la ciudadanía conocer a quienes buscan un cargo", indicó.

Debates electorales

En cuanto a los debates, señaló que estos podrán realizarse siempre y cuando al menos dos candidaturas por distrito lo soliciten formalmente, conforme a lo establecido en la legislación electoral.

Rodríguez Fuentes agregó que el organismo continúa con la organización del proceso, incluyendo la integración del personal que operará en casillas el día de la elección.

Con la implementación de "Conóceles", el Instituto busca fortalecer la transparencia y fomentar una mayor participación ciudadana basada en el acceso a información clara y verificable.