Taxista resulta herido al defender a mujer en conflicto de pareja

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un joven taxista de 23 años terminó hospitalizado luego de resultar lesionado con arma blanca al intentar intervenir en un conflicto de pareja registrado en la colonia Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la información, el trabajador del volante, identificado como David Arturo, se percató de una agresión contra una mujer y decidió intervenir para ayudarla. Sin embargo, el presunto agresor reaccionó de forma violenta y lo atacó, provocándole heridas en el costado y en diversas extremidades.

Tras la agresión, la mujer logró huir del lugar y solicitar auxilio, lo que permitió la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes lograron la detención del señalado como responsable.

El lesionado fue auxiliado y posteriormente trasladado a la Clínica 11 del IMSS, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Acciones de la autoridad

En torno al caso, el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que ya se tomó conocimiento del ingreso del herido al hospital, así como la declaración de la otra persona involucrada. Añadió que agentes de la Agencia de Investigación Criminal ya realizan las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y el seguimiento legal del detenido.