Aseguran vehículo robado en Texas en la colonia Fuentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado de Coahuila se encuentra integrando una carpeta de investigación tras la detención de un hombre en Piedras Negras, quien conducía una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos.

Se trata de José N, de nacionalidad estadounidense, quien fue interceptado por elementos de la Policía Civil Coahuila en la colonia Fuentes. Durante una revisión de rutina, los oficiales verificaron los datos de la unidad, una BMW modelo 2019, y detectaron que contaba con reporte de robo en el estado de Texas.

Ante esta situación, el conductor fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal dentro de un plazo de 48 horas, tiempo en el que se llevarán a cabo las diligencias necesarias.

Acciones de la autoridad

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que las investigaciones están en curso por el delito de robo y subrayó que se respeta la presunción de inocencia del detenido mientras no se defina su responsabilidad.

Posibles consecuencias legales

De igual forma, se indicó que, dependiendo del avance del caso, no se descarta la posibilidad de que el detenido sea requerido por autoridades estadounidenses, en caso de existir señalamientos por hechos cometidos fuera del país.