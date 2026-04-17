Exige Menera pago de $5 millones a Jacobo por el financiamiento de su campaña

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El conflicto entre el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y el Ayuntamiento escaló este viernes, luego de que el gerente del organismo, Lorenzo Menera Sierra, exigiera públicamente al alcalde Jacobo Rodríguez el pago de 5 millones de pesos que, asegura, le prestó durante su campaña.

En conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que el monto no ha sido reembolsado, pese a que, afirmó, fue destinado a financiar actividades proselitistas del ahora edil.

La confrontación se intensifica

La declaración se da en medio de una nueva confrontación entre ambas partes, detonada tras el anuncio del alcalde de una marcha pacífica programada para este domingo, con la que busca presionar por la remoción del gerente, además de exigir agua limpia y frenar presuntos incrementos en las tarifas del servicio.

Menera Sierra respondió de forma directa al llamado del edil al señalar que, si realmente pretende destituirlo, primero deberá saldar la deuda que, insistió, mantiene desde el periodo electoral.

El gerente aseguró que ha intentado obtener el pago mediante mensajes enviados al edil, sin éxito hasta el momento.

Incluso, afirmó que en dichas comunicaciones le ha pedido "dejar de mentir" a la ciudadanía, al considerar que ha incurrido en declaraciones falsas de manera reiterada, además de solicitarle que cese los intentos por desacreditar su gestión al frente del organismo operador.

Respuesta del alcalde

Ante los señalamientos de Menera, el alcalde respondió a través de redes sociales con un mensaje breve: "Lorenzo, síguete humillando, por favor no te detengas", sin confirmar ni negar los señalamientos sobre un supuesto financiamiento durante su campaña electoral para la presidencia municipal.

Respecto a la movilización convocada por Jacobo Rodríguez, Menera desestimó su carácter ciudadano y la atribuyó a intereses políticos.

Aseguró que la protesta responde a un intento por tomar control de los recursos de SIMAS, lo que, acusó, forma parte de prácticas de corrupción.