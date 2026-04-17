Buscan destrabar Consejo de SIMAS con asesoría legal del Estado y regidores del PRI

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En medio del conflicto por la integración del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), representantes del Gobierno del Estado y regidores del PRI sostuvieron una reunión con funcionarios del Ayuntamiento para definir una ruta legal que permita avanzar en el proceso.

La subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, explicó que actualmente existe una controversia ante el Poder Judicial que impide someter a votación del Cabildo la renovación del Consejo, lo que mantiene detenida la designación.

Ante este escenario, detalló que durante el encuentro se brindó asesoría técnica al Municipio sobre los procedimientos legales necesarios para destrabar el proceso, así como orientación jurídica para responder adecuadamente al recurso en curso.

Villarreal Pérez subrayó que los regidores priistas han insistido en que la conformación del Consejo debe realizarse con estricto apego a la legalidad, a fin de evitar nuevas impugnaciones.

Como parte de esta intervención, informó que se entregaron a la Secretaría del Ayuntamiento tres documentos clave para facilitar el avance: un plan de acción que establece las necesidades prioritarias del SIMAS; un proyecto de convocatoria listo para su publicación oficial; y un punto de acuerdo que deberá presentarse ante el Cabildo para formalizar los nombramientos conforme a derecho.

"La insistencia es que las cosas se hagan conforme a la ley, por el bienestar de Piedras Negras", sostuvo la funcionaria estatal.

Hasta el momento, el proceso de renovación del Consejo permanece en pausa, en tanto se resuelve la controversia legal.