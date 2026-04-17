Firman convenio el IEC y la CANACO para incentivar el voto en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en el próximo proceso electoral, el Instituto Electoral de Coahuila y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Piedras Negras firmaron este viernes un convenio de colaboración que involucra directamente al sector empresarial en la promoción del voto.

El consejero presidente del organismo electoral, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, explicó que este acuerdo forma parte de una estrategia estatal que ya se ha replicado en distintas regiones y que en esta ocasión corresponde a la zona norte.

"El objetivo principal es incentivar la participación ciudadana a través de diversos programas. Uno de ellos es ´Vota, Cumple y Gana´, donde comercios adheridos ofrecen beneficios a quienes acrediten haber votado", detalló.

Entre los incentivos, mencionó ejemplos como la entrega de productos en tiendas al mostrar el dedo marcado con tinta indeleble tras emitir el sufragio.

Asimismo, se implementará una campaña de difusión en establecimientos con la leyenda "Este 7 de junio, elige votar", con el fin de recordar a la ciudadanía la fecha de la jornada electoral.

Rodríguez Fuentes destacó que otro de los ejes clave del convenio es la promoción de la observación electoral, invitando a la población a registrarse como observadores para garantizar la transparencia del proceso.

"La intención es que la ciudadanía pueda ver directamente cómo se desarrolla la votación y los cómputos, y así reforzar la confianza en la legalidad y certeza del proceso", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Piedras Negras, Benito Martínez González, subrayó que el sector empresarial ha sido históricamente un aliado estratégico en este tipo de iniciativas.

"Somos un canal de comunicación directo con la ciudadanía. Nuestro papel es difundir y motivar a que la gente salga a votar", señaló.

Actualmente, se cuenta con la participación de al menos 37 comercios locales, aunque la convocatoria permanece abierta para que más negocios se sumen en las semanas previas a la elección.

Martínez González añadió que la Canaco también está dispuesta a generar espacios para que candidatos presenten sus propuestas ante el sector, fortaleciendo así el conocimiento y la participación informada.

Ambas partes coincidieron en la importancia de involucrar especialmente a los jóvenes en la jornada electoral, con el propósito de mantener los altos niveles de participación que caracterizan a Coahuila, entidad que en procesos recientes ha destacado a nivel nacional.