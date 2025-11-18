Investigan muerte de hombre hallado en estado de descomposición en la colonia Mundo Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Autoridades estatales informaron que el Servicio Médico Forense realiza la necropsia correspondiente al cuerpo de un hombre localizado sin vida en la calle Galeana, en el sector Mundo Nuevo, donde fue reportado el hallazgo la tarde del martes.

El fallecido fue identificado como David Galván, de 78 años. Según los datos preliminares, el cuerpo no presenta huellas de violencia aparentes, por lo que será el dictamen médico el que determine la causa exacta de su muerte.

¿Qué ocurrió?

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que, si el estudio confirma que no existe delito alguno, la carpeta de investigación podría ser cerrada. Las autoridades continúan con los trámites legales para la entrega del cuerpo a sus familiares.