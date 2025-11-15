Denuncia de descarga de aguas contaminadas en río Escondido de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A través de redes sociales, un usuario denunció una presunta descarga de aguas contaminadas en el río Escondido, en Piedras Negras. El internauta aseguró que, al cruzar por el puente que conduce al sector Villa de Fuente, observó un flujo de agua aparentemente sucia mezclándose con el cauce del río.

¿Qué ocurrió?

La ciudadana expresó su preocupación debido a que esta zona es hábitat de tortugas y otras especies que podrían verse afectadas por la contaminación. Dicho problema no es nuevo, pues situaciones similares ya habían sido reportadas ante la administración municipal encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez.

De acuerdo con la denuncia, vecinos han señalado previamente a empresas privadas ubicadas en las cercanías del río por supuestamente verter químicos o aguas residuales sin tratamiento, lo que deteriora la calidad del agua y pone en riesgo la fauna local.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta el momento, ciudadanos continúan exigiendo que el Municipio investigue y actúe para frenar las descargas que ponen en riesgo el ecosistema del río Escondido.