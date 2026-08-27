Choca otra patrulla municipal; deja daños y golpes leves

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una patrulla de la Policía Municipal se vio involucrada nuevamente en un accidente vial en Piedras Negras, que dejó daños materiales y golpes leves entre los participantes.

El percance ocurrió la noche del miércoles en el cruce de las calles Periodistas y Heroico Colegio Militar.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales por taxistas de la línea Águilas, la unidad oficial 2585 habría impactado a un taxi blanco perteneciente a esa misma organización.

Las imágenes compartidas muestran a ambas unidades con daños derivados del choque. De manera preliminar, se reportó que los involucrados presentaron golpes leves.

Detalles confirmados

Posteriormente, las unidades fueron retiradas del lugar, según las publicaciones difundidas por los taxistas.

El accidente ocurre en un contexto en el que, de acuerdo con señalamientos difundidos en redes sociales, durante este año se han registrado cerca de cinco percances en los que se han visto involucradas unidades oficiales de la Policía Municipal.

La mayoría de los casos señalados corresponderían a patrullas de reciente modelo.

Hasta el momento, la información disponible no establece oficialmente la responsabilidad de alguno de los conductores en el accidente.