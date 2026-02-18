Llevan "Mercadito Mejora" a la colonia Año 2000 en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La colonia Año 2000 fue sede de la segunda edición del programa "Mercadito Mejora", realizada la tarde de este martes, donde decenas de familias acudieron para aprovechar la venta de productos de la canasta básica a precios subsidiados.

La subsecretaria de Gobierno en la región, Sonia Villarreal Pérez, destacó la amplia aceptación que ha tenido esta estrategia social desde su arranque, al señalar que el objetivo principal es apoyar la economía familiar mediante estímulos directos en la adquisición de alimentos.

Indicó que, además del Mercadito, recientemente inició la entrega de insumos como huevo y leche, programas que forman parte de la iniciativa Mejora y que buscan fortalecer la alimentación en los hogares de esta frontera.

La funcionaria añadió que, en coordinación con la Secretaría de Salud, también se han desplegado jornadas de vacunación contra el sarampión y otros padecimientos, como parte de las medidas preventivas ante el brote que actualmente se registra en el país.

Subrayó que estas acciones tienen como finalidad mantener una estrecha coordinación interinstitucional y aplicar las medidas pertinentes para proteger la salud de la población, especialmente de niñas y niños.

Acciones de la autoridad

El programa continuará recorriendo distintos sectores de Piedras Negras con el propósito de acercar apoyos alimentarios y servicios de salud a quienes más lo necesitan.